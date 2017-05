De bommen in de Noordzee zijn nog lang niet allemaal opgevist

Vissers worden gestimuleerd opgeviste bommen aan te geven bij de kustwacht. Toch blijft het bomvrij maken van onze Noordzee een kwestie van de lange adem. We zijn er ondanks alle maatregelen nog lang niet, zo blijkt uit een gesprek met de vissersbond. Na een eerdere stijging van het aantal gerapporteerde bommen is die toename nu gestagneerd.

,,Sommige vissers geven aan dat ze er wel elke week een in de netten hebben”, zo zegt Martin Kuiter van de bond. ,,Voor anderen is het slechts een paar keer in hun leven” De bommenvangst hangt af van de locatie waar de vissers hun werk uitvoeren en het soort tuig wat gebruikt wordt. Maar ook met een wekelijkse vangst nog lang niet leeg.

Veiligheid

,,Ik heb schattingen gehoord…”, zegt Kuiter, die vervolgt dat we dan nog wel even bezig zijn. Toch is het belangrijk dat de vangsten gemeld worden bij de kustwacht. En dan gaat het nog niet eens om de beloning van ruim 180 euro per gevonden bom. De veiligheid van de vissers staat ook op het spel.

In 2005 kwamen bij een ongeluk met een bom op een kotter nog drie mensen om het leven. Een niet opgemerkte bom was in een stortbak gedeeltelijk 'gedeflageerd'. Dat is geen ontploffing, die het complete schip zou vernietigen, maar een gedeeltelijke ontbranding van de explosieve lading van een oude bom.

Quote Vissers hebben al sinds 1992 recht op een financiële bijdrage Vanessa Strijbosch, woordvoerder kustwacht

Een woordvoerder van de kustwacht, Vanessa Strijbosch, vindt het lastig te stellen dat het aantal opgeviste explosieven is verbeterd sinds het in werking treden van de regeling. ,,Er was sinds 2005 wel een toename, maar dat lijkt nu wat meer te stagneren. Het is moeilijk daar een verklaring voor te geven.” Volgens Strijbosch is het daarbij nog belangrijk dat de explosieven niet alleen door vissersvaartuigen worden gevonden.

In 2016 zijn er volgens Strijbosch 21 explosieven opgevist. Een bom ‘vangen’ is geen kwestie van netten uitgooien en er toevallig één binnenhalen. De netten hangen een tijd buiten en dus is het explosief al een tijd van de grond gevist voor een schip het binnenhaalt. ,,Misschien heeft het daar nog wel een paar keer gestuiterd”, zegt Kuiter daar over. ,,Daarom is men nu over gegaan op er sonarboeien aan vast maken.”

Sonarboeien