De armlastige student heeft juist méér geld

Er bivakkeren nu twee lichtingen studenten op hbo-instellingen en universiteiten die geen studiefinanciering van de overheid krijgen. Deze generatie kan alleen geld lenen. Hoewel je zou verwachten dat het saldo op de spaarrekening krimpt omdat studenten zo min mogelijk willen lenen, is het tegendeel waar. Ze hebben gemiddeld 75 euro per maand meer te besteden dan de eerste- en tweedejaars die nog wél studiefinanciering kregen. En de studenten zonder stufi sparen juist meer.



Dat blijkt uit het Studentenonderzoek van het Nibud dat vandaag verschijnt. Het beeld van de armlastige student die 's avonds op een blik doperwten moet teren en nauwelijks geld heeft om nieuwe kleren te kopen, is achterhaald. Niet alleen de eerste- en tweedejaars die onder het nieuwe leenstelsel vallen, hebben het beter. Alle studenten samen zijn er in twee jaar tijd gemiddeld 150 euro per maand op vooruit gegaan.



Toch is er geen reden tot juichen, vindt het Nibud. ,,We zien vooral dat veel studenten meer lenen. En de bedragen zijn ook nog eens hoger dan ze daadwerkelijk nodig hebben voor de studie'', reageert woordvoerder Karin Radstaak. Studenten gebruiken de lening vaker om wat achter de hand te hebben voor na de studie, bijvoorbeeld als ze een huis willen kopen.