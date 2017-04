D66 roept Dijksma op matje over veiligheid Schiphol

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur moet naar de Tweede Kamer komen voor een debat over het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar de groei van Schiphol. D66-Kamerlid Rob Jetten wil haar wil horen over de conclusie van de OVV dat het vliegveld zonder ingrijpende maatregelen niet veilig kan uitbreiden.

Jetten is geschrokken van de stevige conclusies van de OVV en benadrukt dat 'de veiligheid absoluut op de eerste plaats moet staan'. Hij wijst erop dat de raad niet alleen heel concrete aanbevelingen doet aan Schiphol, maar ook aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarover wil hij Dijksma zo snel mogelijk aan de tand voelen. Volgens de raad heeft zij 'geen integraal beeld van de veiligheid' en is zij ook nu niet in staat 'om na te gaan of de belangrijkste doelstellingen ten aanzien van de veiligheid worden waargemaakt'.

De OVV, onder leiding van Tjibbe Joustra schrijft in het vandaag verschenen rapport dat 'de grenzen van een veilige afhandeling van het vliegverkeer in zicht' komen. De Onderzoeksraad komt daarom met tien aanbevelingen aan het adres van Dijksma. Zo wil de raad dat zij de veiligheid van het vliegverkeer in zijn geheel in kaart brengt en actief gaat monitoren. De raad wil dat er wordt geïnvesteerd in toezichthouders en dat de staatssecretaris periodiek en openbaar verantwoording af gaat leggen.