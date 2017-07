Curatoren jagen op geld vastgoedmagnaat Roger Lips

De curator spande een kort geding aan tegen de Drunenaar om de bankafschriften te krijgen. Dekker wil controleren of er nog meer geld op de rekening is gestort en of de rekening ook na 2014 nog is gebruikt. De rekeninghouder wilde niet meewerken vanwege zijn privacy. Bovendien vreest hij nog dieper in de slangenkuil met strijdende partijen te worden getrokken.