Crimineel vrijuit in de zomer door tekort aan agenten

De politie laat deze zomer criminelen lopen vanwege een schreeuwend tekort aan agenten. Alleen al in Amsterdam worden elke week tientallen dossiers op de plank gelegd, terwijl er een dader in beeld is.

De personeelstekorten bij de politie spelen in het hele land, maar nu trekken ook Amsterdam en Rotterdam aan de bel. In die steden kunnen agenten nauwelijks meer verlof krijgen. Sterker, dienders wordt gevraagd overuren te maken om de bezetting op sterkte te houden.

Nu veel agenten met zomervakantie zijn, liggen aangiftes weken, zo niet maanden, te verstoffen. Tips over hennepkwekerijen worden tijdelijk niet in behandeling genomen. Ook gevallen van doorrijden na een ongeval belanden op de plank. Oorzaak: de zogenoemde ‘robuuste basisteams’ van de politie lopen op hun tandvlees.

Vrijuit

Quote Die zaken pakken we niet op, tot frustratie van onze mensen.” Woordvoerder van politiechef Aalbersberg In Amsterdam gaan daardoor wekelijks tientallen criminelen vrijuit. Dat bevestigt een woordvoerder van de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg. ,,Het gaat om zaken met daderindicatie, waarbij je vooral moet denken aan inbraken en diefstallen”, aldus de woordvoerder. ,,Die zaken pakken we niet op, tot frustratie van onze mensen.”

Vorige maand bleek dat ook buiten de Randstad een nijpend tekort is aan agenten. Dienders in plattelandsregio’s worden steeds vaker ingezet bij landelijke activiteiten, zoals inzet van de ME. Daardoor ontstaat het ‘politieloze platteland’, klaagden de twaalf commissarissen van de Koning in een alarmerend rapport.

,,In de steden is het niet veel beter”, zegt Fred Driessen, agent en voorzitter van politievakbond ANPV, afdeling Amsterdam. ,,We doen noodhulp, we houden de winkel open. Maar aan het structureel aanpakken van problemen komen we nauwelijks toe.”

Als oorzaak wijst Driessen onder meer naar het grote aantal evenementen – in het hele land – waarvoor agenten moeten opdraven. ,,Ook slokt de bewaking van Joodse instellingen in de hoofdstad ontzettend veel capaciteit op.” Gedurende de zomervakantie zijn de problemen een tandje erger.

In Rotterdam worden kunstgrepen uitgehaald om de roosters gevuld te krijgen, blijkt uit interne correspondentie in het bezit van deze krant. Verlof in de nazomer wordt – vanwege bijvoorbeeld de festivaldrukte – standaard afgewezen. Ook in Amsterdam worden verlofaanvragen na de zomer standaard afgekeurd. ,,Men weet niet hoe druk het wordt in oktober, dus durven ze ons niet nu al verlof te geven”, zegt Driessen.

Pijn en moeite

Volledig scherm Agent Leen Spoor © Koen Verheijden Volgens Leen Spoor van de Rotterdamse ANPV-afdeling krijgt de politie zelfs noodhulpdiensten ‘met pijn en moeite’ ingevuld. ,,Op papier tellen tientallen politiestudenten mee in onze personeelssterkte, maar in de praktijk zijn zij niet inzetbaar.”

Nederland telt 168 robuuste basisteams, die zijn opgericht met de komst van de Nationale Politie in 2013. De teams voeren de kerntaken van de politie uit: noodhulp, de aanpak van problemen in wijken en de bestrijding van veelvoorkomende criminaliteit. Maar van die laatste twee taken komt amper iets terecht.

,,Als ik kijk naar het basisteam waar ik werkzaam ben, Maas en Rotte, dan hebben wij op papier 208 politiemensen”, zegt Spoor. ,,Maar daar vallen 42 studenten onder, die er niet zijn en ook niet inzetbaar zijn. Daardoor kampen we continu met onderbezetting.”

De korpsleiding van de Nationale Politie erkent dat de nood deze zomer extra hoog is. ,,Gedurende deze vakantieperiode kan het voorkomen dat er strakkere keuzes gemaakt moeten worden in het werkaanbod”, zegt een woordvoerder.