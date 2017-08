Corsowagen Max Verstappen vernield in Winterswijk

De vernielingen werden vanochtend ontdekt. Volgens Fred Koskamp, pr-medewerker van de stichting achter het corso, heeft het tentoonstellen van de wagens niet eerder problemen gegeven. De precieze omvang van de vernielingen was hem vanmiddag nog niet duidelijk. ,,Het is een domper op het feest, dat verder zonder calamiteiten is verlopen’’, stelt hij. ,,We moeten nu gaan nadenken hoe we het volgend jaar aanpakken. Komt er bewaking, of moeten we zorgen voor cameratoezicht?’’