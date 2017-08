Commotie over herkomst lijken op expositie Real Human Bodies

Er is consternatie ontstaan over de levenloze lichamen die te zijn op de expositie Real Human Bodies. Het is onduidelijk waar de geplastineerde lijken vandaan komen.

De organisatie van expositie die afgelopen zomer in Vlissingen te zien was en nu door Noord-Brabant toert, stelt dat de lichamen en lichaamsdelen afkomstig zijn van Amerikanen, en eigendom zijn van een bedrijf uit Michigan. Maar dit bedrijf zelf ontkent dat in alle toonaarden, en claimt dat de expositie uit 'illegale' Chinese lijken bestaat.

Van de huid ontdaan en geplastineerd, zijn de 'levensechte' doden vanaf donderdag in Breda te zien en vanaf 15 september in Eindhoven. Tot de rondreizende expositie behoren ook de resten van overleden baby's en foetussen. Iedereen die 15 euro betaalt (volwassenentarief) kan ze komen bekijken. 'Doel is de anatomische wetenschap aan geïnteresseerde bezoekers door te geven', zo meldt de organisatie erachter, het bedrijf Primetime Exhibition Las Vegas.

Wie waren deze mensen? Volgens Primetime Exhibition Las Vegas gaat het om een bruikleen van het Amerikaanse bedrijf Corcoran Laboratories in Michigan - nu American Plastification Company geheten. Het zou gaan om inwoners van de VS die hun lichaam ter beschikking hebben gesteld van de wetenschap zoals dat ook in Nederland kan. Maar hebben die Amerikanen er ook mee ingestemd dat hun lichaam onderdeel zou worden van een rondreizende show?

,,Het is géén show, het is geen kermisattractie. We werken niet met lichteffecten of achtergrondmuziek, we zetten de lichamen niet op een fiets", reageert tourmanager Eddy Mareco van Primetime Exhibition Las Vegas. ,,De uitvoering is heel 'droog', de sfeer sereen."

Quote De geplastineerde lichamen die wij hebben zijn alleen voor medische opleidingen bestemd, niet voor het algemeen publiek Daniël Corcoran, Corcoran Laboratories Maar hebben de donateurs nou ingestemd of niet? ,,Ik neem aan dat Corcoran hierin heeft voorzien'', zegt Mareco. Maar Corcaran heeft niets, maar dan ook helemaal niets met deze expositie te maken, antwoordt directeur Daniel Corcoran dit weekend op vragen van het ED. 'We kennen geen persoon die Eddy Mareco heet, en we zullen contact met hem opnemen nu hij blijkbaar onze naam noemt. We 'lenen' geen lichamen en lichaamsonderdelen uit voor exposities. We hebben geen materiaal dat door Nederland toert, nu niet, nooit niet. De geplastineerde lichamen die wij hebben zijn alleen voor medische opleidingen bestemd, niet voor het algemeen publiek', aldus Corcoran. ,,We verdienen geen geld met exposities, niet aan deze, aan geen enkele in de wereld.''

Ze hebben bij Corcoran wel eerder gehoord van de expositie Real Human Bodies. En ze stellen reden te hebben om aan te nemen dat de lichamen uit China komen: afkomstig van Chinezen die op straat gestorven zijn, wier lijken door de Chinese overheid zijn opgepikt en die illegaal zijn doorverkocht.