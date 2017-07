Commando's: levensgevaarlijke situaties door gebrekkig materieel

In de brief, die vorige maand werd opgesteld, wordt het materiaal stevig bekritiseerd. Handwapens, dempers en geweren van scherpschutters zouden niet goed functioneren of te oud zijn. Nachtzichtkijkers zijn er onvoldoende of voldoen niet aan de vereiste kwaliteit. Radioapparatuur is te oud en 'het is onverantwoord en ronduit gevaarlijk' om commando's hiermee op operaties uit te sturen.



Commando's noemen de situatie 'onwerkbaar' en volgens hen heeft de toestand van materiaal en middelen ernstige gevolgen voor de operationele inzetbaarheid. ,,Wij geloven niet dat we op dit moment in staat zijn om al onze taken te kunnen uitvoeren", staat in de brandbrief.