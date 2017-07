Code oranje: zware onweersbuien in het zuiden van het land

Bij een code oranje veronderstelt het KNMI een grote kans op gevaarlijk of extreem weer met een grote impact. Ook is er kans op schade, letsel of veel overlast.



Voor alle andere provincies is code geel afgegeven. Het KNMI adviseerde open water en open gebieden te vermijden, niet onder bomen te schuilen en weerberichten en waarschuwingen op de voet te volgen.



Stevige regen- en onweersbuien hielden vanmiddag al het zuiden van Nederland in hun greep. Van en naar Maastricht rijden sinds 14.20 uur geen treinen door blikseminslag. Reizigers waren daardoor aangewezen op bussen en liepen een uur vertraging op.



De ANWB waarschuwde automobilisten eerder op de dag voor gladheid en slecht zicht. De Verkeersinformatie Dienst (VID) wees gisteren op gevaarlijke situaties die voor hen kunnen ontstaan door felle onweersbuien. Het gevaar schuilt volgens de VID vooral in de grote hagel en andere vormen van wateroverlast.



In de avonduren worden ook in de rest van het land nieuwe buien verwacht. De buien van vanavond lijken zwaarder uit te vallen dan vanmiddag, mogelijk zijn hagel en zware windstoten tot 100 km/uur. Lokaal wordt wateroverlast verwacht.