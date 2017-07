COA gaat informeren over criminele asielzoekers

Dat is de uitkomst van een gesprek dat woensdag in Nijmegen is gevoerd over het 'rondpompen van criminele asielzoekers'. Bruls stuurde dinsdag een brief op poten naar minister Stef Blok en staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Justitie over een groep asielzoekers die in april in Nijmegen is geplaatst door het COA en die sindsdien voor een hausse aan zakkenrollerij en diefstallen zou zorgen.