Chinese vastgoedbeleggers azen op Giethoorn

Chinese vastgoedbeleggers proberen voet aan de grond te krijgen in Giethoorn. Ze kopen panden op om toeristen in onder te brengen, zegt Gieters Belang. De bewonersclub wil dat de gemeente ingrijpt. ,,Anders wordt het hier een pretpark met spookdorp.''

Hele hordes Chinese toeristen overspoelen Giethoorn al jaren. Maar daar blijft het volgens Gieters Belang niet bij. Dat signaleert verontrust dat zeven huizen in hartje dorp onlangs door een Chinees vastgoedbedrijf zijn opgekocht. Voor een ervan aan het Binnenpad - zeg maar de Kalverstraat van Giethoorn - is nu een vergunning aangevraagd voor een verbouwing tot grootschalige bed & breakfast. Daartegen zijn 21 omwonenden in het geweer gekomen.

,,Het is een boerderijtje met een klein voorhuis en een groot achterhuis. Als het hele achterhuis vol toeristen wordt gestopt, kun je dat geen bed & breakfast meer noemen'', zegt Desiree Zoet namens de bezwaarmakers. ,,Als buurtbewoners vinden we dat er niet nog meer verblijfsaccommodatie bij moet komen in dit drukste stukje Giethoorn.''

Tegels

De Chinese koper heeft volgens haar al aangegeven dat hij de tuin wil vervangen door tegels. ,,Want hij wil geen onderhoud. Deze partij gaat de boerderij en het erf echt niet zo netjes onderhouden als wij als bewoners dat doen. Dat is niet goed voor het karakter van het dorp.''



Volledig scherm Giethoorn maakt zich zorgen over de opmars van de Chinezen. ,,Het gaat erom dat je woonhuizen niet vercommercialiseert tot vakantieverblijven waar 300 dagen per jaar het licht niet brandt.'' © Dingena Mol

Een vijftal recente woningaankopen, waaronder die aan het Binnenpad, zijn volgens gegevens van het kadaster terug te voeren op Hsu Lai Yu, de eigenaar van de plaatselijke Chinees. Hij heeft tevens een vastgoedbedrijf in Steenwijk. De aankopen zijn deels gedaan via de pas opgerichte BV Waterside in Giethoorn. Daarin participeren ook andere mensen van Chinese origine.

Yu zelf wil op dit moment niet reageren, zegt zijn zoon namens hem. Om hoeveel panden het precies gaat, of er mede-investeerders vanuit China zijn en of er plannen zijn om nog meer aankopen te doen, weet de zoon niet. Wel bevestigt hij dat de panden gekocht zijn met het oog op de Chinese toeristenstroom. ,,Er komen veel Chinezen naar Giethoorn, maar ze blijven niet lang. Wij willen faciliteiten aanbieden waardoor ze langer blijven, misschien twee of drie dagen. En waardoor ze ook buiten het zomerseizoen komen. Activiteiten, maar misschien ook overnachtingen. Wat voor activiteiten? Ik weet niet wat mijn vader precies van plan is.''

Chinese machtsgreep

Quote We constateren wel dat Giethoorn nu in de belangstelling staat bij Chinese geïnteresseerden Cees van Groeningen, Gieters Belang Maar van een Chinese machtsgreep is geen sprake, zegt hij. ,,Waarom zouden we? Het zou voor iedereen nadelig zijn als Giethoorn alleen maar een toeristendorp is.'' Dat er onrust onder de 'Gieters' is ontstaan, snapt hij. ,,Het ligt niet in de Chinese aard om open te zijn. Maar we moeten wel beter communiceren. Mijn vader wil de regionale economie versterken. Daar profiteert iedereen van.''

Gieters Belang blijft argwanend. En nee, dat heeft niets met Chinezen te maken, zegt secretaris Cees van Groeningen van Gieters Belang. ,,Het gaat erom dat je woonhuizen niet vercommercialiseert tot vakantieverblijven waar 300 dagen per jaar het licht niet brandt. Dan maakt het niet uit of het gekocht is door Chinezen, Britten of Amsterdammers. We constateren wel dat Giethoorn nu in de belangstelling staat bij Chinese geïnteresseerden. Dat is niet zomaar een individu die een of twee pandjes koopt, er zit groot geld en een financiële constructie achter.''

Gesprek

Volledig scherm Chinezen en Giethoorn. © Jelle Boonstra Buurtbewoners vonden aanvankelijk dat ze bij wethouder Bert Dedden geen gehoor kregen. Inmiddels is er een gesprek geweest en dat heeft de lucht enigszins geklaard. ,Ik begrijp de bezorgdheid'', zegt Dedden. ,,We kunnen niet verhinderen dat huizen worden gekocht door Chinezen, of Duitsers, of Engelsen. Het wordt anders als woningen een andere functie krijgen dan in het bestemmingsplan staat. Wie daar plannen voor heeft, moet bij de gemeente te rade. Een bed & breakfast mag, mits er een hoofdbewoner is die het bed én het breakfast aanbiedt. Zelfstandige appartementen verhuren mag in principe niet. Mocht daar sprake van zijn dan gaan we uiteraard handhaven.''

Pretpark