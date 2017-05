Chimpansee Marria leefde als mens, maar wordt steeds meer aap

Chimpansee Marria is 13 jaar oud en leefde haar hele leven als mensenkind bij een Portugees gezin. Er werd van haar gehouden, maar een goed apenleven was het niet. Eind februari werd ze door stichting AAP bevrijd en nu leert ze in Almere langzaam hoe het is om aap te zijn.

Voorlopig zit Marria nog in quarantaine bij Stichting AAP in Almere. Dat kan helaas niet anders. ,,De datum waarop Marria uit de quarantaine gaat, is op dit moment nog niet bekend. Wel weten we dat dat niet héél lang meer gaat duren. We wachten nog op wat uitslagen over haar gezondheid. Alle dieren die bij AAP komen gaan eerst in quarantaine en worden grondig onderzocht op ziekten", vertelt Stichting AAP.

Toen Marria net in Almere aankwam, moest ze erg wennen aan haar nieuwe omgeving. Want ze mag dan wel geen mens zijn, dat betekent niet dat ze zich niet is gaan hechten aan haar surrogaatfamilie. Gelukkig gaat het nu relatief goed met haar. ,,Maar, ze moet van ver komen", vertelt stichting AAP. ,,Op zeer jonge leeftijd is ze uit het wild gestroopt en sindsdien heeft ze nooit meer een chimpansee gezien en alleen maar met mensen samengeleefd."

Vloggen met Marria

De stichting is erg met Marria bezig. Er verschijnen verschillende filmpjes van haar op de site en Marria is de laatste tijd een uithangbord van de opvang geworden. Zo is ze onder meer te zien in reclamefilmpjes en op posters in stations.

Uit de filmpjes en de reacties van de verzorgers van Marria blijkt dat ze zeer nieuwsgierig is. Een verstopte go-pro in een knuffel wordt er bijvoorbeeld zeer zorgvuldig uitgepulkt en daarna uitgebreid bekeken. Marria loopt ook rond met de camera en zet hem op een gegeven moment zelfs helemaal uit.

In Portugal, waar Marria terecht kwam als baby, leefde ze als een mensenkind. Inclusief kinderspeelgoed, tijdschriften, potloden, knuffels en ga zo maar door. Om haar langzaam aan haar nieuwe leven te laten wennen, heeft ze tijdens de quarantaineperiode nog wel toegang tot menselijke spullen en voedsel zoals dekens en roosvicélimonade.

Volledig scherm Marria wordt steeds meer aap. © Stichting AAP

Frisbee-toren

Haar verzorgers proberen dat langzaam af te bouwen, door middel van 'verrijking'. Haar mensenspeelgoed heeft al deels plaatsgemaakt voor uitdagend speelmateriaal voor dieren. ,,Ze heeft onder meer de 'magic cube' en de 'frisbee-toren' ontdekt. Door slim met het materiaal om te gaan, bijvoorbeeld door de onderdelen te bewegen, kan ze honing ontdekken of een pelpinda vinden. Mensenspeelgoed, zoals poppen, tijdschriften en viltstiften, laat ze steeds meer liggen", aldus stichting AAP.

Ook worden haar paardenbloemen gegeven, voedsel dat andere chimpansees bij stichting AAP erg lekker vinden. Maar waar de andere chimpansees de hele bloem inclusief stengel opeten, houdt Marria het bij de bloem. ,,Aan chimpansee-eten moest ze wel even wennen. Van apenbrokken, dat zijn brokken met belangrijke voedingsstoffen zoals mineralen en vitaminen, moest ze bijvoorbeeld niets hebben, maar door de brokken te weken en er banaan doorheen te prakken, gaat het al een stuk beter."

Andere chimpansees

Als Marria uit quarantaine mag, wordt ze samen geplaatst met andere apen. ,,Het is heel spannend hoe ze gaat reageren. Marria is een kleine chimpansee, misschien schrikt ze wel van grote soortgenoten? Of gaat ze het allemaal juist reuze interessant vinden? We zijn heel benieuwd."