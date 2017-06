Chaos blijft uit bij staking NS

De NS betreurt dat medewerkers actie voeren op de stations van Den Haag Centraal en Zwolle. Het spoorbedrijf had gehoopt met FNV Spoor in gesprek te blijven. ,,We betreuren het dat ondanks eerdere verzoeken tot inhoudelijk overleg er nu toch voor acties is gekozen. We zagen en zien nog steeds voldoende aanknopingspunten om met de FNV in gesprek te blijven'', aldus een woordvoerder van de NS.



Het spoorbedrijf vindt het vervelend dat de reizigers hinder van de acties zullen ondervinden. ,,We zullen er alles aan doen om de hinder voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken onder meer met het verstrekken van reisinformatie.''



De NS herhaalde dat zijn nieuwe strategie zorgvuldig is gekozen en uitgevoerd wordt in goed overleg met medewerkers, medezeggenschap en vakbonden. Vakbond FNV Spoor ziet de staking van als het begin van een actie-estafette, telkens in andere steden.