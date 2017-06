Celstraffen geëist tegen Quote 500-bende

Lezersbrief Maak ‘zelfmoordspel’ bespreekbaar in de klas

12:47 Hulpverleners adviseren terughoudend om te gaan met aandacht voor het ‘zelfmoordspel’ Blue Whale. Florine van Overveld (14) is het daar niet mee eens. ‘Ik denk dat in Rusland te laat is ingegrepen.’