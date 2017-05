Celstraf geëist voor bestuurders recyclingbedrijf Edelchemie

Bedrijfsactiviteiten

In 2004 werd de milieuvergunning van Edelchemie niet meer verlengd. Desondanks zou het bedrijf illegaal zijn doorgegaan met allerlei recycle-activiteiten. In 2012 liet de provincie het bedrijf afgrendelen. Volgens het OM was het al jaren duidelijk dat er geen uitzicht was op legalisatie van de bedrijfsactiviteiten, en hadden al het deels gevaarlijke afval (volgens de provincie 12.500 ton) van het terrein van 45.000 vierkante meter moeten worden afgevoerd. Tot de provincie ingreep is dat nauwelijks gebeurd.