Canal Parade feestelijk en zonder incidenten

De Canal Parade is het klapstuk van de Pride Amsterdam-week, voorheen Gay Pride. Het thema was dit keer This Is My Pride. Dat werd het best in beeld gebracht door de boot van travestie-act Dolly Bellefleur. De jury die de boten beoordeelde, vond dat de zestig 'klonen' van Dolly het best de 'togetherness-gedachte van de zelfgekozen familie' uitbeeldden, aldus juryvoorzitter Cornald Maas.