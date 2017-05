Camera's in grote slachthuizen tegen mishandeling

Aanleiding hiervoor zijn beelden van varkensmishandeling in een slachthuis in het Vlaamse Tielt die begin dit jaar naar buiten kwamen. Op beelden met een verborgen camera is te zien hoe varkens regelmatig geschopt en geslagen worden door transporteurs en medewerkers bij aankomst in het Vlaamse slachthuis. Sommige varkens krijgen volgens de organisatie elektrische schokken en worden onverdoofd de keel doorgesneden.



In Nederland zijn ook wel tekortkomingen, maar zeker niet zo erg als in België, zei Van Dam in het Radio 1 Journaal. Toezichthouder NVWA krijgt toegang tot de beelden. De camera's worden zodanig geplaatst dat dat 'alle handelingen met levende dieren in het gehele traject, van aanvoer tot en met het doden, duidelijk in beeld gebracht kunnen worden'.



Er moet nog wel een aantal zaken worden uitgewerkt, aldus Van Dam. Zo moet nog worden afgesproken hoe lang de camerabeelden worden bewaard.