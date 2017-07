Cadeautje van opa verklapt hoe baby Toby gemaakt is

Rick Brandsteder hoeft niet de cel in, betaalt wel boete

13:55 Tv-coryfee Rick Brandsteder hoeft niet de cel in voor het uitdelen van een paar klappen in het Amsterdamse uitgaansleven. Het Gerechtshof in Amsterdam veroordeelde de presentator met de losse handjes net tot één week voorwaardelijk en een geldboete van 750 euro.