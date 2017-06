Gezin zoekt buschauffeur die reislustige hond weer thuisbracht

,,Ik ging 's middags naar huis om te eten, maar onze hond was nergens te vinden. Ik denk: die ligt ergens dood'', vertelt Van Walsum, die alles afzocht. ,,Hij luistert altijd, ook als we naar het bos gaan. Hij is nog nooit weggelopen.''



In eerste instantie dacht het stel dat er misschien was ingebroken en dat de inbrekers de deur open hadden laten staan. Tot Van Walsum ineens zag dat hij al vier keer was gebeld en hij z'n voicemail maar eens afluisterde - 'dat doe ik normaal alleen 's avonds'. Het was Dierenopvangcentrum Breda met de vraag of de hond die bij hen was afgeleverd misschien van hen was.