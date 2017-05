Burgemeester: We zaten fout, hond die 6-jarig meisje aanviel moest muilkorf

Het verzoek van de politie kan er op duiden dat de hond al eerder agressief gedrag vertoonde. Volgens Nauta is het verzoek 'enkele weken geleden' bij de gemeente binnengekomen. ,,Waarom er nog geen gehoor aan is gegeven, gaan we uitzoeken. Dat kan bijvoorbeeld komen door werkdruk of doordat het verzoek niet op waarde is geschat."



Nauta hoopt daar snel uitsluitsel over te hebben. ,,Omdat we er van moeten leren. We zijn in de fout gegaan." Ze durft niet te zeggen of de aanval was voorkomen, als er op tijd een muilkorfplicht was opgelegd. ,,Aan het eind van de dag is het baasje nog altijd verantwoordelijk of die de muilkorf om doet of juist niet. We hebben niet op elke hoek van de straat een ambtenaar staan die zoiets kan controleren." Volgens de burgemeester krijgt de gemeente Hof van Twente vaker verzoeken om honden te muilkorven. ,,Ongeveer twee keer per jaar."



Ze heeft ondertussen een bezoek gebracht aan Evelina. ,,Een dapper meisje." Ook sprak Nauta al met de vader en de moeder van het meisje.