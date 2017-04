Burgemeester sluit supportershome FC Twente

De politie viel gisteravond tijdens de wedstrijd (2-2) het supportershome van de Tukkers binnen in verband met het drugsonderzoek. Daarbij zijn ook vijf personen aangehouden en nepwapens in beslag genomen.



Volgens de Twentse districtschef Janny Knol was er een vreemd soort deurbeleid bij de wc's in het supportershome van de club. Er werd bepaald wie wel en wie niet op een bepaald tijdstip naar binnen mocht. ,,Dat kan verband houden met de handel in drugs."



De gevonden drugs zijn harddrugs, aldus de politiewoordvoerster. Ze houdt het bij 'wikkels' (aluminiumfolie waar witte poeder in zit) en '46 strips'.



Gewoon doen

Het supportershome is nog niet dicht. Van Veldhuizen zegt dat er zo snel mogelijk actie wordt genomen om het supportershome te sluiten. ,,FC Twente heeft als motto 'gewoon doen, gewoon doen''', aldus Van Veldhuizen. ,,Dáár gaat het hier ook om. Je moet gewoon doen.''



Ook na de wedstrijd leidde de inval tot onrustige situaties in en buiten het stadion. Supporters gooiden stenen en kwamen in conflict met de politie te paard. Een agent die tijdens een charge van zijn paard was gevallen, kreeg trappen van supporters, zo blijkt uit beelden. Van Veldhuizen: ,,Zoals het nu is gegaan: dat had niet moeten gebeuren. Maar het is gebeurd."



Naar omstandigheden gaat het goed met de agente. Ze is ter observatie de afgelopen nacht in het ziekenhuis gebleven. Het paard heeft zijn been verstuikt. ,,Ook daar is zorg voor."



Grootste kans

De actie van de politie vond expres plaats tijdens de wedstrijd. ,,Uit politieonderzoek bleek dat de kans om drugs aan te treffen het grootst was tijdens een wedstrijd'', verklaart de politie.



Volgens de burgemeester en politie werd er stelselmatig tijdens de wedstrijd in drugs gehandeld. Daar zou ook betrokkenheid bij zijn van Saturdarah. Ook motorclub Satudarah zou geïnfiltreerd zijn.



Van Veldhuizen: ,,Ik hoop echt dat dit de aller- allerlaatste keer is dat wij in Vak-P hoeven op te treden. Ik reken erop dat er vanuit de kant van FC Twente ook het nodige gedaan gaat worden. Het gaat niet over kattenpis, maar over vrijheid en gelijkheid van mensen."



De politie doet verder onderzoek naar de geweldplegingen en vernielingen.