Burgemeester Aboutaleb: Drink zondag met mate

,,In relatieve termen is alles afgelopen zondag goed gegaan, maar helaas waren er ook mensen die voor veel schade hebben gezorgd", aldus Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam. Voor het mogelijke kampioensfeest van Feyenoord komend weekend heeft de gemeente al enkele maatregelen getroffen. Zo is het bezit en nuttigen van alcohol in het openbaar in enkele delen van de binnenstad niet toegestaan. ,,Als je drinkt, drink dan met mate", zegt Aboutaleb. Ten slotte doet de burgemeester nog een hoopvolle voorspelling: ,,Ik denk dat het 3-0 wordt voor Feyenoord".