Bungeejump-ongeval op Truckfestijn in Balkbrug, man (27) stort naar beneden

Het slachtoffer is door de EHBO gestabiliseerd en per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Op dat moment was de man bij kennis. Een opgeroepen traumahelikopter bleek niet nodig. Het Truckfestijn is een festival voor vrachtwagenchauffeurs en -liefhebbers, dat plaatsvond op een terrein aan de Hoogeveenseweg net buiten Balkbrug. Op het moment van het ongeval waren er ‘enkele honderden’ mensen en vele tientallen vrachtwagens op het terrein. Namens de organisatie van het Truckfestijn zegt Raymon Koggel ‘verbijsterd’ te zijn. “We zijn natuurlijk enorm geschrokken. Veel mensen hebben het zien gebeuren. Er is meteen een tent voor slachtofferhulp ingericht.”

De attractie is van verhuurbedrijf Action Events uit Heemstede, dat niet bereikbaar was voor een reactie. Volgens Koggel is de attractie een jaar oud en was deze een maand geleden nog gekeurd. “De eigenaar snapt ook absoluut niet hoe dit heeft kunnen gebeuren.”

Festival stilgelegd

Het festival is stilgelegd. Over het verdere verloop was rond 17.00 uur nog niets bekend. ,,We wachten het advies van de politie en de gemeente af. We hebben hier al die trucks op het terrein staan. Vooraf hadden we afspraken gemaakt over het vertrek. Nu moeten we er natuurlijk wel voor zorgen dan iedereen veilig naar huis kan.''