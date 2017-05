Bril met dodehoekcamera voor slechtzienden na beroerte

Van Veen schreef zich via het Maastricht UMC+ in voor de Dutch Hacking Health, een evenement waarbij een groep knappe koppen binnen 48 uur op zoek gaat naar een oplossing. Het team van ict'ers en medici liet zich eerst inspireren door de dodehoekspiegel in het verkeer. Ze drukten de glazen uit een oud leesbrilletje en hingen daar een spiegel in. ,,Mijn vrouw zag daarmee iets meer dan voorheen, maar zo'n spiegel voor je oog ziet er natuurlijk niet uit'', vertelt Van Veen.



Hij was echter nog niet tevreden. Uiteindelijk verbouwde het team een peperdure Google Glass, waarin een kleine computer verwerkt zit. Normaal kan de gebruiker met deze bril zijn e-mail lezen of een foto maken, maar speciaal voor Corrie werd een camera aangesloten die haar dode hoek filmt. De beelden werden in een hoekje van haar brillenglas getoond. ,,Het was een heel gepuzzel maar... het werkte! Ik krijg er nog de rillingen van, zó mooi'', vertelt de echtgenoot.



Van Veen beschrijft nog eens kleurrijk hoe een arts zijn vrouw - zonder bril - van de linkerkant benaderde en een hand gaf. ,,Dat kon hij mooi vergeten.'' Maar wanneer ze de speciale bril op heeft, reageert ze ogenblikkelijk op de uitgestoken hand. Corrie barst in tranen uit. ,,Het was alsof het licht aanging'', beschrijft ze. Eigenlijk wil ze haar bril niet meer afstaan, maar het ding is geleend en bovendien een prototype. Maar er is hoop, vertelt ze.



Het team werd vorige week beloond door het Maastricht UMC+. Het krijgt 5.000 euro om de bril verder te ontwikkelen tot een handzaam exemplaar. Ook krijgen de deelnemers adviesuren van grote bedrijven als ING en Deloitte.