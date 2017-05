Brandweer bezorgd over gebruik giftig blusschuim

Brandweermensen reageren bezorgd op het nieuws dat zij al jaren giftig blusschuim gebruiken. Over de gevolgen voor hun gezondheid is weinig bekend. In het buitenland is ernstige milieuvervuiling ontstaan.

Quote Dat dit goedje ook in blusschuim voorkomt, is nieuw voor ons Ronald Kraan, brandweervakbond VBV Deze krant onthulde gisteren dat de Nederlandse brandweer al jaren blusschuim gebruikt met de giftige stof C8. Deze stof - bekend van het gifschandaal bij chemiefabriek DuPont - is mogelijk kankerverwekkend. ,,Dat dit goedje ook in blusschuim voorkomt, is nieuw voor ons", zegt Ronald Kraan van brandweervakbond VBV.



De Europese Unie waarschuwt al langere tijd voor de risico's van zogeheten fluorhoudend blusschuim. Zo wordt geadviseerd om het niet te gebruiken bij blusoefeningen. Omdat er een Europees verbod aankomt, zoekt de brandweer naar een alternatief voor het blusmiddel.

Milieuvervuiling

In Amerika en Australië is de laatste jaren ernstige milieuvervuiling aan het licht gekomen, veroorzaakt door giftig blusschuim. Bij onder meer vliegvelden in Massachusetts (VS) en Williamtown (Australië) zijn hoge gifwaardes aangetroffen in de grond en in het water. Op de vliegvelden werd veel gewerkt met het blusschuim.

Volgens Brandweer Nederland wordt bij bluswerkzaamheden 'in beperkte mate' gebruik gemaakt van giftig blusschuim. ,,Met name bij de industriële brandbestrijding", zegt Marcel Verspeek van Brandweer Nederland. ,,Voor de bestrijding van die branden is er op dit moment nog geen goed alternatief blusmiddel."

Blootstelling

C8 wordt steeds vaker vervangen door het iets minder schadelijke C6. Lector Brandweerkunde Ricardo Weewer zegt dat de risico's voor brandweermensen klein zijn. ,,Een stof kan op zich gevaar opleveren, maar de mate waarin hangt af van hoe groot de daadwerkelijke blootstelling aan die stof is. En de brandweer blust heel weinig met dit schuim, alleen wanneer dit strikt noodzakelijk is."