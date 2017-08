Brandmelder delen met de buren kan een hoop ellende voorkomen

Door de melders te koppelen is in Borne al drie keer een brand voorkomen. Hilbrink: ,,In het huis achter mij was een vrouw vlees aan het bereiden, toen de vlam in de pan sloeg. Zij is slecht ter been en dus schoot een van de buren direct te hulp. Daardoor kon hij voorkomen dat de brand echt groot werd. In mijn eigen straat is een keer een airfryer in brand gevlogen, waarbij we toen ook hebben ingegrepen. En weer een andere keer had iemand een fles op het vuur die vlam vatte. Dat was ook anders afgelopen als we niet hadden geholpen.''



Brandweer Nederland en de Brandwondenstichting adviseren al langer om rookmelders te koppelen, al is het maar binnen het eigen huis. Die oproep krijgt tot nu toe nog niet veel gevolg. Woordvoerder Merel van der Mark van de Brandwondenstichting: ,,Terwijl het juist heel belangrijk is wanneer je rookmelders niet door het hele huis kunt horen. Door ze binnen je huis te koppelen, los je dat op.''