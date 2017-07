Brand megastal Erichem niet aangestoken

Alle 20.00 dieren in de stallen zijn omgekomen bij de verwoestende brand, die gisteren aan het eind van de middag uitbrak. Er is asbest neergekomen in de directe omgeving van de boerderij, blijkt volgens een woordvoerder van de gemeente Buren uit onderzoek. De eigenaren van de betreffende percelen zijn geïnformeerd, het gebied is afgezet en wordt gesaneerd.



De verwachting is dat de brand vanavond om 19.00 uur is geblust, nadat de brandweer sinds het uitbreken van de brand gistermiddag non-stop bezig is geweest met blussen.