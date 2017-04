Brand in restaurant: 'Rustig blijven? We moeten hier weg. Nu!'

De 8-jarige dochter van Linda van Gestel was ook beneden toen het misging. Personeel zei volgens Linda aanvankelijk dat de kinderen het beste beneden konden blijven. ,,Daar hebben wij niet naar geluisterd. Mijn vriend heeft haar opgepakt en ook nog twee andere kinderen meegenomen'', vertelt Linda in het wijkcentrum waar dochter Chaima een deken heeft gekregen.



De anonieme Tilburger is verbaasd over het feit dat er geen protocol leek te zijn. ,,Ze wisten niet goed wat ze moesten doen. Het personeel gaf ons aan, op het moment dat we onze kinderen gingen halen, dat we vooral moesten zorgen dat de kinderen rustig zouden blijven. 'Rustig blijven? We moeten hier weg! Nu!' Dat is alles wat ik zei.'' Zelf wordt hij later, net als de andere gasten uit het restaurant, opgevangen in een gemeenschapshuis.