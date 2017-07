Brand in grottenstelsel slaat over naar Maastricht: rook- en roetschade

Van der Staaij: Hier vermoordt de dokter je

14:11 SGP-leider Kees van der Staaij heeft in de Amerikaanse krant The Wall Street Journal aandacht gevraagd voor het euthanasiebeleid in Nederland. In een opinieartikel met de titel In Nederland vermoordt de dokter je schrijft hij dat de grenzen van het euthanasiebeleid steeds verder zijn opgerekt.