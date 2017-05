Brand haven Amsterdam na dag nog niet uit

De brand bij het afvalverwerkingsbedrijf Icova in Amsterdam was zondagavond, 24 uur nadat deze was uitgebroken, nog steeds niet uit. Wel is de brandweer begonnen met inrukken.

Icova heeft de verdere afwikkeling van de brand overgenomen. Het maakt daarbij gebruik van materiaal dat de brandweer heeft achtergelaten, zoals bluskanonnen en handstralen. Een sloopbedrijf is ingeschakeld om stukken van de gevel weg te knippen zodat de brandende resten buiten kunnen worden afgeblust.

Het gaat nog een tijd duren voor de brand uit is. Zolang dat niet het geval is, blijft er sprake van rookontwikkeling, aldus de brandweer. Mensen in de stad kunnen daardoor mogelijk nog steeds de rook ruiken.

De brand ontstond zaterdagavond in een loods bij het afvalverwerkingsbedrijf aan de Kajuitweg in het Westelijk Havengebied. In de loods lag huishoudelijk afval opgeslagen en dat leidde tot dikke rookwolken. Het verkeer in de buurt werd stilgelegd. Ook de pont naar Zaandam was korte tijd uit de vaart.

Brandresten

Bewoners in de wijde omgeving wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen als men last krijgt van de rookontwikkeling. Ter plaatse worden metingen gedaan om te kijken of er bij de brand schadelijke stoffen vrijkomen.

Vanuit Tuindorp komen meldingen binnen van brandresten die neerdwarrelen, schrijft AT5. ,,Het gaat om huis-, tuin- en keukenafval dat in de brand staat. We snappen de zorgen van bewoners. Maar er zijn op dit moment geen schadelijke stoffen gemeten', zegt en woordvoerster van de brandweer tegen de stadszender.

De brandweer liet de loods gecontroleerd uitbranden. Wie roetdeeltjes vindt in zijn tuin of op het terras moet die met water wegspoelen. Grotere resten moeten in een plastic tas worden gedaan en in de kliko gegooid.