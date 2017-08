Boomverzorgen en fietsvissen, alles kan in dit geweldige land

Wij Nederlanders mogen er dan om bekendstaan veel te klagen, de waarheid is natuurlijk dat dit land af is. Een week of wat geleden vertelde een vriendin vol trots over haar broer die net zijn diploma had behaald. Hij mag zich nu officieel boomverzorger noemen.



Ik bleef uiteraard kalm en beleefd bij deze mededeling, het lukte mij zelfs haar te feliciteren. Ik wist dat de gedachten die ondertussen door mijn hoofd schoten op dat moment beter onuitgesproken konden blijven. Hoe kun je in godsnaam een fulltimefunctie vullen met het verzorgen van een boom? Hoe complex is de verzorging van een boom dat je daarvoor een vierjarige studie kunt optuigen? Waar kun je nou helemaal terecht als boomverzorger? Is er iemand in Nederland gek genoeg om te betalen voor een proces dat voorheen vanzelf ging? Ik bedoel de duizenden jaren voordat boomverzorgers bestonden, groeiden bomen toch op eigen kracht?



Google bracht, later op de dag, niet de verheldering waarnaar ik op zoek was. Nog voor ik kon klikken op een betrouwbare uitlegsite, viel mijn oog op de term bomenspecialist. Boomadvies. Boomtechnisch onderzoek. Boomchirurg! Ben ik de enige die bij dit woord onmiddellijk een boom op een operatietafel ziet liggen met aan weerszijden allemaal vrouwen en mannen in witte jassen? Ik zei toch dat dit land af is. Ik bedoel, ik betwijfel ten zeerste of ze in Irak een opleiding bieden tot boomverzorger.