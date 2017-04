Boetes en waarschuwingen voor onveilig eten tijdens Koningsdag

Gesmokkelde babypaling zwemt weer vrij rond in Zeeland

15:32 De babypaling die eerder deze maand op Schiphol in beslag werd genomen is weer vrijgelaten in Zeeland. De in totaal 72 kilo aal zwemt weer rond in een aantal Zeeuwse kreken, zo meldt de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) vandaag.