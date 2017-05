Boeteregen nadat monteur draden in flitsplaats verwisselt

Een monteur had de kabels verkeerd aangesloten, bevestigde een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) vandaag. ,,Het is een beetje slordig. We zijn nog aan het uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Alle boetes zijn geseponeerd'', zei de woordvoerster.

De flitspaal heeft in februari in vijf dagen 1279 brave automobilisten geflitst voordat de fout werd ontdekt. Vervolgens ging het ook mis in de administratie, want de boetes werden verstuurd toen al duidelijk was dat de flitspaal van slag was.