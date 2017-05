Bijna alle Amber Alerts succesvol

Verdachten Posbankmoord na bijna 14 jaar voor de rechter

10:02 Bijna 14 jaar na de moord op Alex Wiegmink staan twee verdachten vandaag voor de rechter in Arnhem. Het Openbaar Ministerie stelt dat Souris R. (44) uit Veghel en Frank S. (56) uit Boekel in 2003 de 44-jarige Alex Wiegmink op de Posbank in Rheden hebben doodgeschoten. Het strafproces bij de rechtbank in Arnhem trekt veel media-aandacht.