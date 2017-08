Bierfiets? Welnee, een bso-fiets

Maker Tolkamp werd jaren terug door een kinderopvang gevraagd om een fiets te bouwen. De metaalspecialist had er wel oren naar. ,,Maar gemakkelijk is het niet. Er komt veel werk bij kijken.'' Toch maakte hij er redelijk wat. Naast Nijmegen, zijn er ook in Amsterdam en een aantal andere steden bso-fietsen. ,,Maar door de crisis in de kinderopvang werd het een tijdje wat minder. Niet erg hoor, want ik heb het druk zat met ander werk.''



Zo maakte de Achterhoeker talloze bierfietsen. Zijn werkplaats in Doetinchem staat er vol mee. Maar nu de bierfiets door veel steden uit het centrum wordt geweerd én de buitenschoolse opvang weer in zwang is, is de bso-fiets weer in trek. ,,We zijn er nu 25 aan het bouwen. We zijn bezig om de laatste kinderziekten te elimineren.''



Vooral buitenlanders vinden de speciale vierwielers geweldig, merken ze ook bij kinderopvang Struin. Stuart: ,,Hier in Nijmegen zijn mensen er wel aan gewend. Maar elders hebben de fietsers altijd veel bekijks. Zeker als we met z'n allen op stap gaan, staart iedereen je na.''