Bewoners durven huis niet meer uit door rattenplaag in Amsterdam

Hof spreekt verdachte Tjeukemeermoord vrij

17:45 Een van de twee hoofdverdachten in de zogeheten Tjeukemeermoord is vandaag in hoger beroep vrijgesproken. Tegen de nu 21-jarige Semih K. was voor het gerechtshof in Leeuwarden acht jaar celstraf geëist wegens het medeplegen van moord, doodslag of zware mishandeling. De eis was gelijk aan de straf die hij eerder kreeg van de rechtbank. Maar het hof vond belastende verklaringen van een medeverdachte niet overtuigend genoeg.