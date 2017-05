Beveiligers gaan in heel Nederland geldautomaten bewaken

Milan wil niet meer naar Sydney, zelfs niet gratis

10:29 Milan Schipper (18) hoeft niet meer naar Sydney, zelfs niet als de reis gratis is. De Vaassenaar is helemaal klaar met zijn plan om te backpacken. Reden daarvoor is het hachelijke reisavontuur dat Schipper anderhalve maand geleden beleefde. Hij dacht toen op weg te zijn naar Sydney in Australië. Maar het vliegtuig bracht hem naar het ijskoude Sydney in Canada.