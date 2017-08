Beveiliger aangevallen door zes man na aanspreken wildplasser op festival

De twee beveiligers zijn zaterdagavond rond elf uur door ongeveer tien man in elkaar geslagen op het Deventer Stadsfestival. Dat gebeurde nadat één van de twee beveiligers een opmerking maakte tegen een bezoeker, die stond te wildplassen. ,,Kort daarna werd ik in de feesttent in één keer belaagd door zes man'', zegt het slachtoffer, die hoorbaar moeilijker praat. De man ligt nog in het ziekenhuis, in afwachting van behandeling door de kaakchirurg. Zijn collega die te hulp schoot en vier man op zijn dak kreeg, is inmiddels wel naar huis.



De politie bevestigt het voorval maar laat weten dat er nog geen aangifte is gedaan. ,,Die aangifte komt nog wel'', belooft de beveiliger, die anoniem wil blijven. Volgens woordvoerster Nicôle van Voorst is de politie inmiddels bezig de mishandeling te onderzoeken.