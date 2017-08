Bestuurders Chickfriend opgepakt in eierschandaal

Ook in België zijn diverse doorzoekingen geweest. Het onderzoek is een gecoördineerde actie van de Nederlandse en Belgische opsporingsdiensten.

Naast de woningen van de twee opgepakte bestuurders, zijn ook doorzoekingen gedaan in onder meer Bergen op Zoom, de omgeving van Uden en Ede. Er zijn behalve administratie ook waardevolle goederen zoals auto's, banktegoeden en onroerend goed in beslag genomen.

'Wondermiddel'

Eigenaren van Chickfriend, Martin van de B. (31) en Mathijs IJ. (24) presenteerden hun 'wondermiddel' tegen bloedluizen in maart van dit jaar. In hoog tempo bespoten ze honderden bedrijven in Nederland en het buitenland. In België gingen tientallen kippenboeren met Chickfriend in zee. Nadat in Belgische eieren de giftige stof fipronil werd aangetroffen, startte de NVWA met het nemen van monsters bij Nederlandse pluimveebedrijven die hetzelfde ontluizingsmiddel hadden gebruikt. Al snel kwam de zaak aan het rollen en bleek dat het om honderden bedrijven ging.