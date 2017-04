Bejaarde man redt 5-jarig jongetje uit de Maas

Hand in hand protest tegen homogeweld Ronnie en Jasper

20:24 Duizenden mensen hebben vanmiddag in Arnhem, Den Haag en Eindhoven demonstratief hand in hand gelopen tegen homogeweld. Ze kwamen op voor het stel Ronnie Sewratan-Vernes (31) en Jasper Vernes-Sewratan (35) dat vorige week was mishandeld in de Arnhemse binnenstad.