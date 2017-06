Behandeling Helmondse horrormoord uitgesteld door mysterieuze brief

De Helmonder (67) die vorig jaar vastgebonden op een steekkarretje in de Zuid-Willemsvaart werd gevonden, is niet vermoord door zijn zoon maar door toedoen van een crimineel trio dat via datingsites aast op alleenstaande mannen. Dat staat in een anonieme brief die is bezorgd bij het Eindhovens Dagblad.

Door de handgeschreven brief van anderhalf A4'tje is de behandeling van de moordzaak uitgesteld. Dat gebeurde op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM). Hoofdverdachte Sander H. (40) zou op 27 juni voor de rechter moeten verschijnen voor de moord op zijn vader maar de strafzaak is uitgesteld tot na de zomer. Dit om de politie de tijd te geven de anonieme briefschrijver te vinden en het in de brief geschetste scenario te onderzoeken, bevestigde een woordvoerster van het OM vandaag.

'Confrontatie'

Volgens de briefschrijver is niet zoon Sander verantwoordelijk voor de moord op zijn vader maar twee criminele broers en hun zus. Die laatste legt via datingsites contact met alleenstaande mannen en probeert hen na enkele afspraakjes over te halen samen op stap te gaan. Als dat lukt dan halen haar broers de woning van het slachtoffer leeg. Dat ging tweemaal goed maar liep verkeerd af bij de 67-jarige Helmonder, staat in de brief. Hij lazerde tijdens een confrontatie met de twee overvallers uit het raam, kwam ongelukkig terecht en overleed. Er staat niet of de Helmonder viel of werd geduwd.

Quote Slachtoffer werd niet vermoord door zoon maar stierf door uit de hand gelopen confrontatie met overvallers Anonieme briefschrijver

De brief sluit volgens het Eindhovens Dagblad aan bij het scenario dat de advocaat van Sander H. vanaf het begin voor ogen had. Het was naar zijn zeggen bekend dat de alleenstaande vader af en toe datingsites bezocht. Er was volgens hem ook sprake van een nieuwe vriendin. Volgens de zoon zou zijn vader bij haar gaan logeren. De politie slaagde er echter niet in de vrouw op te sporen.

Volgens de advocaat 'schreeuwt' de anonieme brief om nader onderzoek. Zijn cliënt was volgens hem 'stil'van de inhoud van het schrijven.

Zoektermen laptop

Het 67-jarige slachtoffer werd op 19 mei gevonden in de Zuid-Willemsvaart bij Helmond. Hij bleek om het leven te zijn gekomen door slagen tegen het hoofd, mogelijk met een hard voorwerp. De zestiger was met spanbanden, tape en een hoeslaken vastgebonden aan een steekkarretje. Volgens justitie kwamen de tape en spanbanden uit zijn eigen huis. Een van zijn zoons werd enkele dagen later opgepakt op verdenking van de moord. Hij reed in Eindhoven in de Mercedes van zijn vader en op zijn laptop was onder andere gezocht naar 'verkopen van eigendom van vermiste', 'moord met gif zonder sporen', 'lijkverzwaring' en 'neersteken zonder bloedsporen'. Die zoektermen maakten hem volgens justitie ernstig verdacht.