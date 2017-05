Beekse Bergen bouwt vakantiehuizen tussen wilde dieren

35.000 kranten niet bezorgd in Noord-Brabant

8:37 Door problemen met een vrachtauto zijn vanmorgen ongeveer 35.000 landelijke kranten in een groot deel van Noord-Brabant niet bezorgd. Het gaat om AD, Trouw en De Volkskrant. De auto kwam te laat op het distributiepunt in Best aan, waardoor ze ook te laat bij de bezorgers kwamen. Die waren al op pad met de regionale kranten.