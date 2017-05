Basisschool betaalt gasrekening uit salarispot leraren

Het verschil gaat ten koste van extra leraren en ondersteunend personeel, want de tekorten worden gedekt uit het personeelsbudget, blijkt uit het rapport van Berenschot. Dat betekent dat er in vijf jaar tijd 1,4 miljard euro dat bedoeld was voor salarissen is uitgegeven aan materieel.



,,De budgetten die we krijgen voor onderhoud zijn niet gebaseerd op de nieuwe klimaatinstallaties, digiborden en pc’s. Ook op elektra, verwarming en schoonmaak maken scholen forse kosten die niet uit kunnen van het potje dat we uit Den Haag krijgen”, zegt Thea Meijer, voorzitter van het college van bestuur van scholengroep SPO in Utrecht. Ze bestuurt 35 basisscholen en schat dat ze jaarlijks 10.000 tot 30.000 euro per school meer uitgeeft dan er binnenkomt.