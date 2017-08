Automobilist rijdt door na aanrijding met paard en kind

De jongen die gewond raakte is de vijftienjarige Okke Peemen, een bekende jonge paardrijder uit Breda. Okke eindigde vorige maand nog op de vierde plaats op het Europees Kampioenschap Eventing.

De losgeschoten aanhanger raakte het paard en de ruiter die langs de kant van de weg liepen. De ruiter belandde door de klap in de aanhanger. De auto, een blauwe Peugeot 308, reed na het verliezen van de aanhanger door. De politie is in het bezit van zijn kenteken en is nog op zoek naar de bestuurder.

Bont en blauw

De jongen is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het was een harde klap en de schrik zit er flink in, vertelt zijn vader Toin Peemen. ,,Okke is inmiddels weer thuis. Zijn armen zijn gehecht, maar zijn rug is helemaal blauw. Maar de foto's zien er goed uit", vertelt hij. ,,Er is geen breuk te zien. Er wordt nog wel verder onderzoek gedaan, want het paard is op hem gevallen. De vraag is of inwendig ook alles goed zit."

Hij heeft geluk gehad, zegt zijn vader. ,,De arts zegt dat hij goed is weggekomen. Als de klep van de aanhangwagen waar hij op viel niet was afgebroken, dan had hij zijn rug kunnen breken." Okke is er nuchter onder, zegt vader Toine: ,,Hij liep in het ziekenhuis alweer grapjes te maken, dus dat is een goed teken."

Volledig scherm Achterbenen I'm, het paard van Okke Peemen dat gewond raakte nadat een aanhanger losliet. Foto: Toin Peemen. © Toin Peemen

Niet levensbedreigend

Volledig scherm Hoef I'm, het paard van Okke Peemen dat gewond raakte nadat een aanhanger losliet. Foto: Toin Peemen. © Toin Peemen Ook het paard van Okke, I'm (naar het Engelse I am) raakt gewond. ,,Die maakt het wat minder", zegt Peemen. ,,Hij is gewond aan zijn hoef, achterbenen en aan zijn heup. Hij is verdoofd en we koelen veel tegen de zwelling. De wonden zijn verbonden. We gaan morgen met hem naar de kliniek, want zolang hij niet op alle benen kan staan, kan hij niet vervoerd worden", vertelt Peemen. ,,Maar het is niet levensbedreigend zoals het nu lijkt."

Woede

Zoals het er nu uit ziet hebben paard en ruiter geluk gehad. Maar de woede is ook groot. De blauwe Peugeot 308 die de aanhanger verloor, is na het incident doorgereden. ,,Je rijdt een paard en een kind aan en je slaat gewoon op de vlucht? Het is ongelofelijk", zegt Peemen. Hij hoopt dat de dader snel gevonden wordt. ,,Maar ik ben nog niet door de politie benaderd dat ze de automobilist gevonden hebben." Het is nog niet met volle zekerheid te zeggen of er opzet in het spel is geweest.

Volledig scherm Ongeval Rijsbergsebaan. © Perry Roovers / MaRicMedia