Auto in water Friesland, toestand twee inzittenden zorgelijk

Moeder en dochter gewond door noodstop achtbaan Appelscha

15:23 In attractiepark Duinen Zathe in Appelscha zijn vanmiddag twee bezoekers gewond geraakt door problemen met de achtbaan in het park. Dit melden Omrop Fryslân en RTV Drenthe. De slachtoffers zijn een moeder en dochter.