Autistische Martijn (25) weer naar Thailand gevlucht

De twee zussen van Martijn - Hilde en Irene - doen morgenavond hun verhaal bij RTL Late Night . Net als hun moeder zijn ze vreselijk ongerust, maar begrijpen ze ook waarom Martijn weer naar Thailand is vertrokken. Martijns moeder, Angeline ten Have: ,,Martijn is heel erg bang dat hij in Nederland gedwongen wordt opgenomen. Gezien zijn slechte ervaringen met de GGZ is dat voor hem een nachtmerrie. Hij wil nooit meer op een gesloten afdeling van een GGZ zitten.''

Geen passende hulp

Martijn verdween begin mei met de boodschap dat hij naar Rusland ging. Zonder rugzak, zonder bril, zonder telefoon. Uiteindelijk werd hij in Thailand gevonden. Terug in Nederland was er echter weer geen passende hulp en na een paar weken was Martijn weer weg. Zijn moeder: ,,Hij was zondag jarig, maar we weten niet waar hij is. We denken dat hij niet gevonden wil worden. We zijn heel erg ongerust.''