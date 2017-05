Autistische Martijn (24) verdwijnt tijdens tocht naar Rusland

Hoe Martijn er gekomen is, weet ze niet, maar dinsdag belde de politie bij Angeline aan. Martijn was bij de grens met Wit-Rusland tegengehouden en overgebracht naar een politiebureau in Warschau. ,,Daar is hij vervolgens op straat gezet en nu zijn we hem kwijt. Ja, zeiden ze, hij was weliswaar in de war, maar had niets strafbaars gedaan. Kun je het je voorstellen? Martijn is psychisch ziek, heel erg ziek. En hij kan erg agressief worden als je hem verkeerd benadert. Hij kan even de schijn ophouden. Maar dat is ook juist het gevaar.''

Schreeuwend in de tuin

Wie Martijn zijn voorgeschiedenis een beetje kent, kan zich de radeloosheid van Angeline ten Have maar al te goed voorstellen. Martijn is autistisch én verslavingsgevoelig. Die combinatie kan leiden tot ernstige psychoses. In de vijfde klas van gymnasium Bernrode ging het mis. ,,Martijn zet zichzelf klem in zijn hoofd. En daarbij kan hij heel bedreigend zijn. Ik ben bang dat het vreselijk mis gaat. Met hemzelf, of met iemand anders. We hebben al zoveel crisissen meegemaakt. Een paar weken geleden nog, toen is de politie hier geweest. Hij was erg overstuur, stond schreeuwend in de tuin. Ik ben zo bang dat hij nu alsnog illegaal Rusland probeert te bereiken. Hij heeft zich in zijn hoofd gezet dat hij daar naartoe wil. Waarom? Misschien dat hij denkt dat hij daar makkelijker een vriendin kan krijgen. Daar was hij de laatste tijd veel mee bezig. Misschien wilde hij gewoon weg, heel ver weg. Het probleem is dat Martijn erg intelligent is, maar sociaal-emotioneel bij hevige stress terugvalt op het niveau van een peuter.''

Vorig jaar wijdde tv-onderzoeksprogramma Zembla een uitzending aan Martijn en de fouten die GGZ-Oost Brabant maakte bij zijn behandeling. Martijn kreeg onder andere de verkeerde medicijnen en werd volgens zijn moeder volledig aan zijn lot overgelaten. Zijn zus Irene: ,,Martijn heeft intensieve begeleiding nodig. Voor veel plekken is hij te oud. Voor andere is hij weer te bedreigend voor de groep. De wachttijd voor een plek in het in autisme gespecialiseerde Leo Kannerhuis in Nijmegen is tien jaar."

Tuinhuisje

Sinds een jaar woont Martijn in het tuinhuisje achter haar huis. Daar leeft hij in zijn eigen wereld. Soms staat hij schreeuwend in de tuin. Heel soms eet hij mee. Angeline: ,,Als ik naar mijn werk ga, gaat de deur op slot. De kans bestaat dat hij in paniek raakt en dingen kapot maakt.'' Irene: ,,In de eerste periode bij de GGZ zag je Martijn opbloeien. Na het wegbezuinigen van activiteiten, ging het bergafwaarts. Martijn tekende niet meer, schreef niet langer gedichten. Hij kwam zijn kamer bijna niet meer uit. Nu hij alweer bijna een jaar in het tuinhuis zit, zien we dat het steeds slechter met hem gaat. Hij mist menselijk contact, is eenzaam. We zien hem lijden."

Ze weet dat haar verhaal staat voor de verhalen van heel veel moeders. Moeders die wanhopig zijn, die het gevoel hebben niet de juiste hulp te krijgen voor hun psychisch zieke kind. Ze weet het niet meer. ,,Ik vecht al zo lang. Ik ben al jaren niet langer dan een dag weggeweest, er kan elk moment een crisis zijn. Ik heb al jaren niet één nacht meer doorgeslapen. Ik kan het lijden van Martijn nog maar moeilijk aanzien. Weet je, als we komende dagen te horen krijgen dat er iets heel ergs met Martijn is gebeurd, dan is dat vreselijk. Maar ik heb wel alles gedaan wat ik kon. Ík hoef me niet schuldig te voelen.''

Volledig scherm Angeline ten Have uit Uden met haar dochter Irene. © Van Assendelft Fotografie