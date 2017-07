Aso-asielzoeker: vastzetten of uitzetten?

Bij tweederde van de 707 misdrijven in 2016 waarbij een asielzoeker een verdachte was, ging het om een asielzoeker die geen enkele kans maakt op asiel in Nederland. Het zijn inwoners uit zogenoemde veilige landen op de Balkan of in Noord-Afrika. Ze maken zich vooral schuldig aan winkeldiefstal en zakkenrollen, in het geval van één verdachte zelfs 13 keer.



,,Soms worden die zaken geseponeerd vanwege landsbelang, bijvoorbeeld als er een kans is dat een verdachte uitgezet gaat worden”, zo staat in een intern politierapport uit november 2016. ,,De vraag is of dat wenselijk is als de verdachte niet gelijk uitgezet kan worden. Daar geef je het onwenselijke signaal af dat het plegen van een misdrijf niet wordt bestraft tot iemand wordt uitgezet.”



Het rapport werd gisteren, samen met nog 40 andere verslagen en rapporten, openbaar gemaakt door de politie nadat De Telegraaf een beroep had gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Eind vorig jaar werden vooral Noord-Nederland en Limburg geplaagd door overlast en criminaliteit vanuit azc’s. Die overlast kwam eerst vooral van Albanezen en Georgiërs, later van Marokkanen en Tunesiërs. Die nationaliteiten maken geen kans op asiel, maar tijdens hun procedure hebben ze recht op opvang op een azc.