Anneke mag 'helemaal in het nieuw' naar het diner van de koning

Eindelijk lacht het leven haar weer toe. In ieder geval voor een dag. Anneke de Graaf was gisteren net als de koning jarig en is met 149 Nederlanders uitgenodigd om vandaag in het Koninklijke Paleis op de Dam met hem en koningin Maxima te dineren. Daarvoor hadden zich 11.000 mensen gemeld. Dat de 65-jarige Denekampse is ingeloot noemt ze ‘een wonder’.

Avondkleding

Quote U komt maar gewoon zoals u bent. U bent welkom Alsof ze het zelf nog niet echt kan geloven, laat ze trots de officiële uitnodiging zien. Nadat ze in februari op tv de oproep zag, besloot ze nog dezelfde avond de gok te wagen. Op 30 maart kwam het verlossende bericht. ,,De mevrouw zei dat ze belde namens Paleis Noordeinde. Ik heb heel lang met haar gesproken. Aan het einde zei ze dat voor het diner de heren in smoking en de dames in avondkleding worden verwacht. Toen moest ik spontaan brullen. Ik kan geen mooie kleren betalen. Die mevrouw zei: ‘U komt maar gewoon zoals u bent. U bent welkom’. Dat vond ik zo mooi.”

Ze heeft het niet breed, vertelt ze. Nooit gehad. Ze komt uit een arm gezin en groeide op in Emmen. Nadat ze haar man uit Nordhorn leerde kennen, verhuisden ze in ’76 naar Denekamp. Haar man is lang ziek geweest en overleed vorig jaar. Ook de gezondheid van Anneke de Graaf laat te wensen over. Vijftien jaar geleden werd bij haar darmkanker geconstateerd en moest ze stoppen met haar eigen houtbewerkingbedrijfje, waar ze vooral meubels op bestelling maakte.

Financieel

Haar financiele situatie is ‘belabberd’, typeert Anneke de Graaf. ,,In het dorp denken ze daar anders over. Ik ken de roddels, omdat ik een zomerhuisje heb bij Nordhorn. Maar als ik dat moet verkopen, heb ik niks meer. Dat huisje is mijn levensader. Daar doe ik energie op.” Ze vindt dat instanties haar in de kou laten staan. Daarover trok ze regelmatig aan de bel bij de gemeente. Het maakt haar niet bepaald populair in het gemeentehuis van Dinkelland.

Maar dankzij de gemeente kan ze vanavond wel ‘helemaal in het nieuw’ haar opwachting maken in het Paleis op de Dam. Hulp uit volstrekt onverwachte hoek. ,,Had ik nooit verwacht. Toen ik mijn contactpersoon bij WMO vertelde dat ik mocht dineren bij de koning en koningin, maar geen avondkleding had, vertelde ze dat ze zou proberen iets te regelen.”

Shoppen

Het leidde ertoe dat ze bij Koopman in Tilligte op kosten van de gemeente mocht shoppen. Stralend showt ze haar bloemrijke jurk, roze jasje en zwarte schoenen. ,,Met hakken. Ik kan me niet herinneren zoiets ooit te hebben gehad. Ik ga er vanzelf door rechtop lopen. Ineens voel ik me weer een volledig mens. Het geeft me vertrouwen.”

Quote Ik hoop dat ik ze nog even kan spreken Anneke de Graaf