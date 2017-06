Amsterdammer aangehouden om vermissing Sabrina Oosterbeek

De man wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij haar vermissing. In zijn woning wordt uitgebreid onderzoek verricht. De 30-jarige Sabrina Oosterbeek verdween spoorloos in de nacht van 7 op 8 maart.

Ze is voor het laatst gezien toen ze die nacht haar woning verliet in Amsterdam-Zuidoost. De laatste beelden van de vrouw zijn gemaakt toen ze om 02.45 uur in de lift stond in de flat. Ze stapte daarna op een fiets naar een afspraak. Ze zei niet met wie ze die afspraak had, maar vertelde haar vriend wel dat ze haar fiets ging verkopen. Sindsdien is er niks meer van haar vernomen.

De recherche vreest dat Oosterbeek mogelijk slachtoffer is geworden van een misdrijf. De hoofdofficier van justitie in Amsterdam heeft een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de oplossing in de vermissingszaak. Het is niet bekend hoe de politie de 44-jarige verdachte op het spoor is gekomen.

Borderline

Sabrina Oosterbeek, geboren in 1986, kreeg als kind de diagnose borderline; een persoonlijkheidsstoornis die zich uitte door stemmingswisselingen. Ze kon bijzonder lief en grappig zijn, zo vertelde haar jongere zus aan de politie, maar kon ook boos of agressief zijn.

Die diagnose kwam na een aantal traumatische gebeurtenissen in Sabrina’s jonge leven. Ze had daardoor ook moeite met school en in de omgang met leeftijdgenoten, maar dat verbeterde sterk toen ze speciaal onderwijs ging volgen.

Verslaafd

Na de basisschool ging het met Sabrina de verkeerde kant op. Ze was heel beïnvloedbaar en liep tegen de verkeerde vrienden aan. Op haar veertiende begon ze met blowen en toen ze 17 was gebruikte ze harddrugs. Sabrina raakte ernstig verslaafd en is dat gebleven.

Nu, als 30-jarige vrouw, woont ze al jaren in de flat Gelderhoofd in Amsterdam-Zuidoost. Het contact met haar familie is prima. Eigenlijk ging het de laatste maanden relatief heel goed met Sabrina, zo staat te lezen op de website van de politie Amsterdam.

Haar moeder, met wie ze gewoonlijk 3 à 4 keer per week contact had, heeft al die tijd niets meer van Sabrina vernomen. Het gebeurde wel vaker dat ze een paar dagen ‘zoek’ was, maar toen er vanaf 8 maart een hele week voorbijging, deed de familie aangifte van vermissing.